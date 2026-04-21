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Les Guerres Gauloises

Alain Deyber

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Si le De Bello Gallico de César est très largement connu du public, il n'en va pas de même des guerres qui ont suivi cette conquête, opposant par les armes plusieurs cités gauloises à Rome pendant 112 ans. Afin de restituer la réalité de cette époque troublée et peu connue, ce livre, thématique et chronologique, expose et commente les différentes phases de ces guerres, leurs caractéristiques propres et les implications qu'elles ont eues sur l'histoire de la Gaule et de ses habitants jusqu'en pleine époque romaine impériale. A la lecture de l'ouvrage, on constate qu'on est bien loin d'un pays complètement pacifié quand le Sénat déclare la Gaule entièrement conquise en 50 avant J. -C. C'est un vieux topos qui a été fabriqué de toutes pièces par les historiens du XIXe siècle, qu'Alain Deyber s'emploie à démystifier et à replacer dans son contexte. Cet ouvrage présente le " dossier " sur la base des recherches les plus récentes en histoire et en archéologie, n'hésitant pas à faire appel à l'histoire militaire comparée et à d'autres sciences de la terre et de la nature pour faire ressortir l'originalité de ces guerres, sans cesse renaissantes. Elles auraient pu être évitées si la Gaule avait été " autre " en 58 av. J. -C. Mais les Gaulois ont commis une succession d'erreurs que Rome a su habilement exploiter, leur faisant perdre définitivement leur indépendance et consacrant leur entrée volontaire dans la romanité en 69 ap. J. -C.

Par Alain Deyber
Chez Ellipses

|

Auteur

Alain Deyber

Editeur

Ellipses

Genre

Gaule

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Les Guerres Gauloises

Alain Deyber

Paru le 21/04/2026

358 pages

Ellipses

26,00 €

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