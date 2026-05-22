Une jeune femme libre, Saara, resplendissante au milieu des pudeurs de la ville. Un petit mendiant sourd-muet qui entend tout et refoule ses colères. Un cheikh d'une paisible oasis, troublé par une passion interdite. Une administration corrompue qui veut ériger un barrage sur les coeurs des gens. Et une montagne d'où s'échappent, le soir, d'étranges grondements. La poésie de Beyrouk plane sur ce récit poignant. S'il dénonce les injustices sociales, l'auteur mauritanien célèbre aussi la nature et l'ancrage dans la tradition, remparts contre les tentations violentes. Il nous livre là un texte enchanteur, sensuel, empreint de spiritualité et d'émotion.