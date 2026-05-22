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#Roman francophone

Saara

Beyrouk

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Une jeune femme libre, Saara, resplendissante au milieu des pudeurs de la ville. Un petit mendiant sourd-muet qui entend tout et refoule ses colères. Un cheikh d'une paisible oasis, troublé par une passion interdite. Une administration corrompue qui veut ériger un barrage sur les coeurs des gens. Et une montagne d'où s'échappent, le soir, d'étranges grondements. La poésie de Beyrouk plane sur ce récit poignant. S'il dénonce les injustices sociales, l'auteur mauritanien célèbre aussi la nature et l'ancrage dans la tradition, remparts contre les tentations violentes. Il nous livre là un texte enchanteur, sensuel, empreint de spiritualité et d'émotion.

Par Beyrouk
Chez Elyzad

|

Auteur

Beyrouk

Editeur

Elyzad

Genre

Littérature française

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Saara

Beyrouk

Paru le 22/05/2026

208 pages

Elyzad

9,90 €

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Scannez le code barre 9782494463646
9782494463646
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