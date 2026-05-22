EVENEMENT ! Voici proposés pour la première fois en France depuis plus de quarante ans et dans une nouvelle édition entièrement restaurée les travaux de Vaughn Bodé, artiste emblématique de la contreculture US des années 1970 et influence parmi les plus importantes des arts graphiques populaires, que ce soit en BD, dans l'animation ou pour les graffeurs ! Dans ce premier recueil consacré à ses travaux publié par DELIRIUM, nous vous proposons de redécouvrir l'ensemble des planches de la série d'humour érotique empreinte de l'esprit libertaire des années 1970, Deadbone Erotica. Jusqu'à ce jour, seuls des fragments avaient été publiés en Français, avec des traductions supervisées notamment par Jean-Pierre Dionnet, tout d'abord dans le recueil BODE, publié en 1975 par les éditions Futuropolis dans leur collection culte au format 30/40, puis une quarantaine de planches dans le recueil Deadbone, publié chez Neptune en 1983.