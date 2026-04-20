New York, 1925. Arthur Kenzie a une mission : détruire la puissante relique surnaturelle qui menace Manhattan et tous les esprits non magiques du monde. Jusqu'ici, ses recherches ont été vaines. Elles l'ont seulement éloigné de l'homme qu'il aime. Mais il est prêt à tout pour garder Rory en sécurité et libre, même à l'abandonner. Rory Brodigan, psychomètre, sait que sa magie incontrôlée est un handicap, mais il est déterminé à la maîtriser. Il peut prendre soin de lui-même, et peut-être même d'Arthur, s'il le lui permet. Une vente aux enchères à l'Exposition universelle de Paris leur offre l'occasion idéale de détruire la relique, à condition qu'un groupe de surnaturels avides de pouvoir ne détruise pas Rory et Arthur avant. Alors que le monde magique converge vers Paris, le couple doit choisir à qui faire confiance. Se tromper pourrait provoquer la destruction de leur lien... et du monde tel qu'ils le connaissent. #Paranormal #RomanceHistorique #Mages #OpposésS'attirent