Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Charmé

Allie Therin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
New York, 1925. Arthur Kenzie a une mission : détruire la puissante relique surnaturelle qui menace Manhattan et tous les esprits non magiques du monde. Jusqu'ici, ses recherches ont été vaines. Elles l'ont seulement éloigné de l'homme qu'il aime. Mais il est prêt à tout pour garder Rory en sécurité et libre, même à l'abandonner. Rory Brodigan, psychomètre, sait que sa magie incontrôlée est un handicap, mais il est déterminé à la maîtriser. Il peut prendre soin de lui-même, et peut-être même d'Arthur, s'il le lui permet. Une vente aux enchères à l'Exposition universelle de Paris leur offre l'occasion idéale de détruire la relique, à condition qu'un groupe de surnaturels avides de pouvoir ne détruise pas Rory et Arthur avant. Alors que le monde magique converge vers Paris, le couple doit choisir à qui faire confiance. Se tromper pourrait provoquer la destruction de leur lien... et du monde tel qu'ils le connaissent. #Paranormal #RomanceHistorique #Mages #OpposésS'attirent

Par Allie Therin
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Allie Therin

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Charmé par Allie Therin

Commenter ce livre

 

Charmé

Allie Therin

Paru le 20/04/2026

300 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038169777
9791038169777
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.