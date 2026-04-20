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#Roman francophone

Made for you

Natasha Madison

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Deux solitaires à la dérive cherchent leur port d'attache. Vivienne a toujours été "la fille de" , celle qui porte le nom d'une dynastie sportive sans jamais avoir chaussé de patins, la seule célibataire d'une famille où tout gravite autour du hockey. Pour s'échapper, elle ose une folie : acheter un bateau pour s'offrir un été de liberté, loin des regards et des attentes de ses proches. Il y a deux ans, Xavier régnait en maître sur la glace. Puis tout s'est écroulé. Il a raccroché ses patins et s'est juré de ne plus jamais jouer. Désormais, il aspire juste à un peu de tranquillité sur les flots avec sa chienne pour seule compagnie. Jusqu'à l'arrivée de sa voisine de ponton. Entre les deux embarcations, tout pourrait basculer. Ou alors, deux êtres qui fuient leur passé découvriront que, parfois, c'est en naviguant côte à côte qu'on trouve enfin sa route. #Hockey #Voisins #GrumpySunshine

Par Natasha Madison
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Natasha Madison

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Made for you

Natasha Madison

Paru le 20/04/2026

312 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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