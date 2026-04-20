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#Roman francophone

Jarry

Claire Lescure

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Dans Jarry, l'humoriste au grand coeur ! Claire Lescure nous emmène dans les coulisses de la vie d'un artiste pas comme les autres. De ses débuts pleins de rêves à ses succès sur scène et à la télévision, ce livre raconte un parcours inspirant, fait de persévérance, de rires... et surtout d'humanité. Alors qu'il s'apprête à retrouver son public dès le printemps 2026, à l'occasion d'une nouvelle tournée à travers la France et l'étranger, Jarry continue de faire vibrer les salles avec son humour unique et sa générosité contagieuse. Son spectacle rencontre un tel succès qu'il est prolongé jusqu'en mars 2027. Au fil des pages, on découvre un homme sensible, engagé, profondément attaché aux autres, qui transforme ses fragilités en force et son vécu en éclats de joie. Entre anecdotes touchantes, moments drôles et messages d'espoir, ce portrait lumineux révèle comment Jarry a su conquérir le public tout en restant fidèle à ses valeurs. Gracieux, talentueux, totalement déjanté et irrésistiblement drôle, Jarry s'est imposé comme l'une des figures incontournables de l'humour sur la scène française. Un livre sincère et pétillant, qui rappelle que derrière chaque rire se cache parfois une grande histoire de courage et de générosité.

Par Claire Lescure
Chez Exclusif

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Auteur

Claire Lescure

Editeur

Exclusif

Genre

Littérature française

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Jarry

Claire Lescure

Paru le 20/04/2026

208 pages

Exclusif

18,00 €

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