Bro'chet, le crochet de la mort qui tue

Crocheter n'a jamais été aussi mortel Rassemblez vos pelotes et fourbissez vos crochets, car la guerre a commencé. Créateur de "Brochet" , un univers d'objets crochetés déjantés devenu viral sur les réseaux sociaux, Steven Borzachillo explique comment réaliser tout un arsenal, des armures et des ami-gore-umis. Crocheteurs débutants, amateurs de loisirs créatifs et de rigolade, fans de conventions souhaitant confectionner leurs propres accessoires ou qui que vous soyez : prenez un crochet et préparez-vous à réaliser 30 projets fous, tels que : - L'étoile ninja chou-riken - Le fléau médiéval - Le katana de la cata - La méga-hache de guerre - Le pistolet extraterrestre - Le bâton de dynamite - La guillo-tonne de rire - Le cerveau de la bande En effet, qui n'a pas besoin d'un canon géant pour se défendre de quelque ennemi laineux ? Ou d'un joli paquet d'entrailles dudit ennemi ? (Notez en passant que les intestins crochetés font de formidables écharpes pour l'hiver ! ) Grâce à des explications simples et à des modèles accessibles, tout un chacun pourra fabriquer sa propre panoplie rembourrée. Mais attention ! Prenez garde en testant vos armes car vous pourriez bien vous retrouver au milieu d'une scène de crime jonchée de morceaux de fils rouges !