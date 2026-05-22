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Organiseur hebdomadaire de ma tribu

Editions 365

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Le calendrier indispensable pour organiser le quotidien de sa grande famille avec une organisation par colonne, jusqu'à 6 membres de la famille ! Avec les vacances scolaires 2026-2027 Idéal pour répartir les tâches de chacun à la maison et savoir qui fait quoi chaque semaine sur une double-page avec : - 6 colonnes (une colonne par personne) et une ligne par jour - 2 planches d'autocollants colorés pour repérer en un coup d'oeil les activités de chacun : sport, médecin, courses, contrôle... etc. - Des pages bonus : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes... - 8 aimants ultra-solides pour fixer votre organiseur sur le frigo - Une pochette de rangement (listes, coupons, messages et infos utiles) Organiseur hebdomadaire sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Organiseur hebdomadaire de ma tribu

Editions 365

Paru le 22/05/2026

72 pages

Editions 365

13,99 €

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