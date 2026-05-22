52 listes de courses à aimanter sur le frigo

Un bloc de 52 listes de courses préremplies et détachables, à compléter puis à glisser dans son sac pour ne rien oublier au supermarché ! Grâce à sa bande aimantée, fixez le bloc sur le réfrigérateur pour l'avoir sous les yeux toute la semaine. Cochez et ajoutez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Le jour des courses, il ne reste plus qu'à détacher la feuille et à l'emporter avec vous. Pratique : les produits sont classés par rayons (fruits et légumes, biscuits et gâteaux, viandes et poissons, conserves, etc.) et un espace au verso permet de noter toutes vos courses supplémentaires. Titre à compléter et à dater soi-même, pour le commencer quand vous le souhaitez.