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52 listes de courses à aimanter sur le frigo

Editions 365

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Un bloc de 52 listes de courses préremplies et détachables, à compléter puis à glisser dans son sac pour ne rien oublier au supermarché ! Grâce à sa bande aimantée, fixez le bloc sur le réfrigérateur pour l'avoir sous les yeux toute la semaine. Cochez et ajoutez au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Le jour des courses, il ne reste plus qu'à détacher la feuille et à l'emporter avec vous. Pratique : les produits sont classés par rayons (fruits et légumes, biscuits et gâteaux, viandes et poissons, conserves, etc.) et un espace au verso permet de noter toutes vos courses supplémentaires. Titre à compléter et à dater soi-même, pour le commencer quand vous le souhaitez.

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Vie de famille

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52 listes de courses à aimanter sur le frigo

Editions 365

Paru le 22/05/2026

104 pages

Editions 365

6,99 €

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Scannez le code barre 9782383828648
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