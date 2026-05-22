Missions de la semaine

Indispensable pour mieux répartir les tâches en famille : - 52 listes détachables de missions et de corvées à accomplir chaque semaine, à partager entre les membres de la famille sur 12 mois. - Des missions déjà indiquées : mettre et débarrasser la table, sortir les poubelles, passer l'aspirateur, étendre le linge, etc. - Mais aussi, chaque semaine, des espaces libres pour ajouter ses propres tâches et petites corvées. Un véritable allié anti charge mentale ! Tableau non millésimé, à dater et commencer quand on le souhaite.