Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Missions de la semaine

Editions 365

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Indispensable pour mieux répartir les tâches en famille : - 52 listes détachables de missions et de corvées à accomplir chaque semaine, à partager entre les membres de la famille sur 12 mois. - Des missions déjà indiquées : mettre et débarrasser la table, sortir les poubelles, passer l'aspirateur, étendre le linge, etc. - Mais aussi, chaque semaine, des espaces libres pour ajouter ses propres tâches et petites corvées. Un véritable allié anti charge mentale ! Tableau non millésimé, à dater et commencer quand on le souhaite.

Par Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Missions de la semaine par Editions 365

Commenter ce livre

 

Missions de la semaine

Editions 365

Paru le 22/05/2026

52 pages

Editions 365

8,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383828624
9782383828624
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.