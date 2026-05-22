52 menus hebdomadaires à compléter

Bloc de 52 plannings de menus hebdomadaires avec leurs listes de courses détachables, nouvelle édition ! Chaque semaine, complétez facilement vos menus de déjeuner et de dîner pour mieux organiser vos repas et varier les plaisirs. Grâce à la bande aimantée au dos, fixez le bloc sur le réfrigérateur pour l'avoir toujours sous les yeux. Au fur et à mesure de la semaine, remplissez vos menus et ajoutez les ingrédients nécessaires sur les listes de courses détachables. Un outil pratique et ludique pour toute la famille : fini le stress de l'organisation des repas avec ce bloc Mémoniak ! Titre à remplir soi-même et à commencer à la date de son choix.