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Lou, la présence au coeur de l'absence

Sylvie Portron

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Après un drame personnel bouleversant, Sylvie Portron a choisi de ne pas sombrer mais de chercher à comprendre, trouvant des réponses à la souffrance... Elle découvre peu à peu la puissance du pardon et la sagesse des lois universelles... De cette quête nait un récit intime, ancré dans le réel et ouvert sur le spirituel... Dans Lou, la présence au coeur de l'absence elle raconte son expérience avec une sincérité rare, guidée par une conviction : même au coeur du chaos, la lumière demeure... Devenue énergiticienne depuis 2012, Sylvie Portron accompagne des personnes confrontées à la souffrance physique mentale ou émotionnelle, leur proposant aussi ses enseignements spirituels...

Par Sylvie Portron
Chez Selena

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Auteur

Sylvie Portron

Editeur

Selena

Genre

Magnétisme

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Lou, la présence au coeur de l'absence

Sylvie Portron

Paru le 17/04/2026

134 pages

Selena

15,00 €

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Scannez le code barre 9791094886618
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