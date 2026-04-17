Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La tête la première

Agnès Lubin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un vieux banc de cimetière, refuge des âmes en peine. Une chienne, témoin de l'innommable. Un buisson, gardien d'un lourd secret. Une vengeance qui s'invite au petit déjeuner. Un dragon qui s'éveille dans la salle de classe. Un lierre qui pleure la vie qui s'en va. Les masques qu'on porte, les baisers qu'on donne et ceux qu'on garde, les vinyles où sont gravés nos souvenirs... Dans La tête la première, recueil de nouvelles habitées de la grave légèreté de l'enfance, le monde entier s'anime pour rapporter les événements terribles et minuscules d'une vie de femme qui contient des multitudes.

Par Agnès Lubin
Chez Du Bout de la Ville

|

Auteur

Agnès Lubin

Editeur

Du Bout de la Ville

Genre

Contes et nouvelles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tête la première par Agnès Lubin

Commenter ce livre

 

La tête la première

Agnès Lubin

Paru le 17/04/2026

240 pages

Du Bout de la Ville

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791091108638
9791091108638
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.