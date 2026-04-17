Un vieux banc de cimetière, refuge des âmes en peine. Une chienne, témoin de l'innommable. Un buisson, gardien d'un lourd secret. Une vengeance qui s'invite au petit déjeuner. Un dragon qui s'éveille dans la salle de classe. Un lierre qui pleure la vie qui s'en va. Les masques qu'on porte, les baisers qu'on donne et ceux qu'on garde, les vinyles où sont gravés nos souvenirs... Dans La tête la première, recueil de nouvelles habitées de la grave légèreté de l'enfance, le monde entier s'anime pour rapporter les événements terribles et minuscules d'une vie de femme qui contient des multitudes.