Le guide de l'astro-tarot

Connaissez-vous l'astrologie ? Maîtrisez-vous l'art du tarot ? Vous pensiez qu'il s'agissait de deux disciplines bien distinctes ? Détrompez-vous ! Bien que différant dans leur pratique, ces deux arts divinatoires s'appuient sur des archétypes communs. Arcanes majeurs, mineurs, planètes et Maîtres, suites de coupes, de bâtons, de deniers et d'épées... plongez dans l'univers mystérieux de l'astro-tarot, apprenez à mieux vous connaître, et réalisez des tirages plus poussés et intuitifs. L'autrice vous délivre ses secrets pour utiliser l'astrologie dans vos tirages et vous guider dans la réalisation de vos propres correspondances, de votre charte natale et de votre tarot thème.