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Noir comme la neige

Lilja Sigurdardóttir

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Une intrigue bien menée et passionnante, suspense garanti pour ce dernier tome de la trilogie ! Un container abandonné sur un champ de lave près du port recèle cinq corps gelés de jeunes filles, mais l'une d'elles sort du coma. La police la cache pour remonter la filière, et Aurora, qui enquête là où les autres ne vont pas, participe aux investigations. En parallèle, elle est sollicitée par une femme qui s'apprête à se marier mais qui nourrit des doutes sur son futur époux... Aurora va devoir démêler le vrai du faux. "Dans une Islande sombre et froide, une histoire addictive débordante de twists... et qui vous fera aussi rire ! " THE TIMES Née en 1972, Lilja Sigurdardóttir est auteure de théâtre et de romans noirs. Sa trilogie ( Piégée , Le Filet et La Cage ), publiée chez Points, est un best-seller dans les pays scandinaves. Après Froid comme l'enfer et Rouge comme la mer , voici Noir comme la neige , dernier opus de la trilogie d'Aurora. Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün

Par Lilja Sigurdardóttir
Chez Points

|

Auteur

Lilja Sigurdardóttir

Editeur

Points

Genre

Romans noirs

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Noir comme la neige

Lilja Sigurdardóttir

Paru le 17/04/2026

360 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041427826
9791041427826
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