Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La Ligne

Aharon Appelfeld

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman sous tension, tour de force littéraire où l'influence de Kafka se fait sentir à chaque page. Cela fait quarante ans qu'Erwin cherche le meurtrier de ses parents, le commandant SS Nachtigall. De Naples au Grand Nord, il suit la même ligne de chemin de fer, sans relâche. Les trains sont sa maison, son refuge, sa raison d'être. En chemin, dans les auberges qui l'accueillent pour la nuit, il retrouve des présences devenues familières - femmes, commerçants, rabbins - qui l'accompagnent depuis le début de sa quête. Mais peut-être ce désir de vengeance n'est-il qu'un prétexte, un camouflage. Alors, qui est ce mystérieux voyageur ? Et de quelle amère vérité est-il porteur ? "De train en train, Erwin, rescapé de la Shoah et double de l'auteur, part à l'assaut de sa mémoire. Vertigineux". TELERAMA Aharon Appelfeld (Czernowitz, 1932-Jérusalem, 2018) est l'un des plus grands écrivains de notre temps. Lauréat de plusieurs récompenses, dont les prix Nelly-Sachs et Médicis étranger, il est l'auteur d'une importante oeuvre romanesque. Publiés en France par les Editions de l'Olivier, ses livres sont tous disponibles chez Points. Traduit de l'hébreu par Valérie Zenatti Traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech

Par Aharon Appelfeld
Chez Points

|

Auteur

Aharon Appelfeld

Editeur

Points

Genre

Littérature hébraïque

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Ligne par Aharon Appelfeld

Commenter ce livre

 

La Ligne

Aharon Appelfeld trad. Valérie Zenatti

Paru le 17/04/2026

192 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425761
9791041425761
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.