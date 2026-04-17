Un roman sous tension, tour de force littéraire où l'influence de Kafka se fait sentir à chaque page. Cela fait quarante ans qu'Erwin cherche le meurtrier de ses parents, le commandant SS Nachtigall. De Naples au Grand Nord, il suit la même ligne de chemin de fer, sans relâche. Les trains sont sa maison, son refuge, sa raison d'être. En chemin, dans les auberges qui l'accueillent pour la nuit, il retrouve des présences devenues familières - femmes, commerçants, rabbins - qui l'accompagnent depuis le début de sa quête. Mais peut-être ce désir de vengeance n'est-il qu'un prétexte, un camouflage. Alors, qui est ce mystérieux voyageur ? Et de quelle amère vérité est-il porteur ? "De train en train, Erwin, rescapé de la Shoah et double de l'auteur, part à l'assaut de sa mémoire. Vertigineux". TELERAMA Aharon Appelfeld (Czernowitz, 1932-Jérusalem, 2018) est l'un des plus grands écrivains de notre temps. Lauréat de plusieurs récompenses, dont les prix Nelly-Sachs et Médicis étranger, il est l'auteur d'une importante oeuvre romanesque. Publiés en France par les Editions de l'Olivier, ses livres sont tous disponibles chez Points. Traduit de l'hébreu par Valérie Zenatti Traduit de l'hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech