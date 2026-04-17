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Meurtre sur la Tamise

Robert Thorogood

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Le quatrième tome de la série phénomène : quand humour anglais et suspense se marient... Qui a dit que la Tamise, qui traverse la petite ville de Marlow, était un long fleuve tranquille ? Certainement pas ses habitants ! Quand La Marlow Belle, un bateau loué par le club de théâtre local, rentre au port sans le fondateur du club, la ville est en émoi. God save Marlow ? Inutile : Judith et ses amies n'en sont pas à leur premier meurtre. Enfin, résolution de meurtre ! Leur talent pour recueillir les commérages leur sera bien utile... "Quand humour anglais et suspense se marient : tout simplement délicieux". FEMME ACTUELLE C'est drôle, c'est exquis, c'est anglais ! Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre the´ ? Après les irrésistibles Cosy Mystery Mort compte triple, Il suffira d'un cygne et Poison en huis clos, Robert Thorogood nous livre ici le quatrième opus so British des enquêtes des "Dames de Marlow" . Romancier de talent, il est également le scénariste de la série à succès Meurtres au paradis. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Brissaud

Par Robert Thorogood
Chez Points

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Auteur

Robert Thorogood

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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Meurtre sur la Tamise

Robert Thorogood trad. Sophie Brissaud

Paru le 17/04/2026

408 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041425556
9791041425556
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