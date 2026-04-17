Les 100 plus grands joueurs de foot

Le nouveau millénaire a vu entrer une nouvelle génération d'artistes du ballon rond sur la pelouse : Dembélé, Griezmann, Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo et bien d'autres. Ces footballeurs envoûtent les supporters lors des Coupes du monde et des Championnats européens et s'affrontent dans de grandes batailles de la Ligue des Champions. Il est maintenant temps de raconter leur histoire. Revivez les grands moments du football mondial au travers de 100 portraits captivants, accompagnés de superbes illustrations. Laissez-vous émerveiller par les exploits des héros de notre époque, les 100 meilleurs footballeurs du xxie siècle !