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Les 100 plus grands joueurs de foot

Jens Dreisbach

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Le nouveau millénaire a vu entrer une nouvelle génération d'artistes du ballon rond sur la pelouse : Dembélé, Griezmann, Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo et bien d'autres. Ces footballeurs envoûtent les supporters lors des Coupes du monde et des Championnats européens et s'affrontent dans de grandes batailles de la Ligue des Champions. Il est maintenant temps de raconter leur histoire. Revivez les grands moments du football mondial au travers de 100 portraits captivants, accompagnés de superbes illustrations. Laissez-vous émerveiller par les exploits des héros de notre époque, les 100 meilleurs footballeurs du xxie siècle !

Par Jens Dreisbach
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Jens Dreisbach

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Football

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Les 100 plus grands joueurs de foot

Jens Dreisbach

Paru le 17/04/2026

160 pages

Editions de l'Imprévu

24,95 €

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