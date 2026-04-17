L'heure est grave !

Le Collectif des Jeunes du Parc de Belleville est le nom d'un combat. Après un long périple qui les mène en France, ces mineurs dits "non accompagnés" se retrouvent face à l'Etat, ses institutions, son silence, sa répression. Martine El Ouardi, chercheuse en sciences sociales, raconte cette histoire - leur histoire - en les impliquant dans le processus d'écriture. En prenant part aux occupations, dont celles de la Maison des Métallos et de la Gaîté Lyrique, une impressionnante capacité d'auto-organisation se déploie face à l'adversité : négociations avec la mairie, expulsionsâ¦ mais aussi des victoires pour la dignité, la reconnaissance de leur droit à vivre, à accéder aux soins, à étudier.