Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'heure est grave !

Martine El Ouardi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Collectif des Jeunes du Parc de Belleville est le nom d'un combat. Après un long périple qui les mène en France, ces mineurs dits "non accompagnés" se retrouvent face à l'Etat, ses institutions, son silence, sa répression. Martine El Ouardi, chercheuse en sciences sociales, raconte cette histoire - leur histoire - en les impliquant dans le processus d'écriture. En prenant part aux occupations, dont celles de la Maison des Métallos et de la Gaîté Lyrique, une impressionnante capacité d'auto-organisation se déploie face à l'adversité : négociations avec la mairie, expulsionsâ¦ mais aussi des victoires pour la dignité, la reconnaissance de leur droit à vivre, à accéder aux soins, à étudier.

Par Martine El Ouardi
Chez Terres de Feu

|

Auteur

Martine El Ouardi

Editeur

Terres de Feu

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'heure est grave ! par Martine El Ouardi

Commenter ce livre

 

L'heure est grave !

Martine El Ouardi

Paru le 17/04/2026

220 pages

Terres de Feu

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782958731595
9782958731595
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.