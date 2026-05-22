Now that we draw Tome 1

- Dessins percutants et expressifs, des personnages attachants et réalistes - Une romance originale avec une pointe de echii ! - Série anime en 2026 ! Yûki Uehara, lycéen timide et passionné de dessin, rêve de devenir mangaka. Mais lorsque son premier manuscrit est rejeté pour manque de réalisme dans les relations entre ses personnages, ses certitudes vacillent. C'est alors qu'il découvre que Niina Miyamoto, une camarade de classe aussi brillante que populaire, partage en secret la même ambition... et les mêmes difficultés. Pour dépasser leur manque d'expérience en matière de sentiments, Niina avance une idée folle : simuler une relationamoureuse afin de comprendre la romance de l'intérieur et donner plus de crédibilité à leurs histoires. Ce qui ne devait être qu'un simple exercice artistique se transforme peu à peu, où s'entremêlent émotions naissantes, rivalité créative et confusion des coeurs.