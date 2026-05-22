Reincarnated as a Sword Tome 17

- Un récit de fantasy à contre-courant de la tendance isekai habituelle, où le protagoniste n'est pas un héros surpuissant mais un être qui n'est capable que d'être un soutien ! -Une aventure haletante et haute en couleurs au fil de laquelle se développe une relation digne de celle d'un père et sa fille. La jeune Fran, du clan des Chats noirs, avait été réduite en esclavage par des hommes sans scrupules. Ce qui changea sa vie et lui permit de regagner sa liberté fut la découverte d'une superbe épée magique... Qui n'était autre que le protagoniste de notre récit, un homme venu d'un autre monde, réincarné en cette impressionnante masse de métal tranchante ! Poignée dans la main, propulsés par une confiance grandissante l'un dans l'autre, les deux compagnons commencent ainsi leur voyage commun, celuid'une grande aventurière en devenir et de son épée intelligente venue d'un autre monde !