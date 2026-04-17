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Instructions pour une prise d'armes

Auguste Blanqui, Auguste Blanqui

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Editions cent pages Cosaques Auguste Blanqui 1805-1881 Instructions pour une prise d'armes 1869 Préface d'Elsa Guillalot Mars ? 2026 (1re édition février 2003, 2e édition octobre 2009) ? 11 × 17 ? cm ? 18 e ? Isbn 978-2-9163-9089-5 80 pages sous couverture cartonnée, pliée. Cette édition n'est pas une réimpression des précédentes, la préface a été revue, la composition a été revue, les dessins ont été repris, les images sont nouvelles. Communiste et révolutionnaire français dont la devise était ? : "? Le devoir d'un révolutionnaire, c'est la lutte toujours, la lutte quand même, la lutte jusqu'à extinction. ? " Fidèle à cette devise, il fait le coup de feu en juillet ? 1830, encore en mai ? 1839, participe à la révolution de février ? 1848. Il peut entendre les fusillades des journées de juin enfermé dans la forteresse de Vincennes. Lors de la Commune il est en prison. Il passera d'ailleurs selon les calculs précis d'un biographe trente-trois ans, sept mois et seize jours en prison, sans compter la résidence forcée, la haute surveillance et l'exil. Il y gagnera le surnom de "? L'enfermé? ". En 1868-69 il rédige ces Instructions pour une prise d'armes qui ne seront publiées pour la première fois qu'en 1930. Il s'agit d'un manuel de la barricade, d'un précis, un vademecum de l'insurrection. Les villes, et Paris en particulier, sont des champs de bataille. Ce programme est purement militaire et laisse entièrement de côté la question politique et sociale...

Par Auguste Blanqui, Auguste Blanqui
Chez Cent Pages

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Auteur

Auguste Blanqui, Auguste Blanqui

Editeur

Cent Pages

Genre

Histoire des idées politiques

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Instructions pour une prise d'armes

Auguste Blanqui, Auguste Blanqui

Paru le 07/05/2026

80 pages

Cent Pages

18,00 €

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Scannez le code barre 9782916390895
9782916390895
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