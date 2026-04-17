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Apprendre à vivre. A l'école de G.I. Gurdjieff

Didier Mouturat

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On se sent démuni pour témoigner de ce qu'on a reçu d'un enseignement spirituel. Ce qu'il nourrit est comme un secret. Pas ce genre de secret qu'on veut garder pour soi, mais un secret qui s'efface dès qu'on en parle parce qu'il vient d'un autre monde. Pour en témoigner au moment où il nous touche, il faut s'abstenir de tout , seulement le laisser agir dans un processus de contagion silencieuse dont nous ne sommes que le lieu de passage. C'est à cette attitude qu'il faudrait avoir la force de rester fidèle pour partager ce qu'on a reçu , les mots ne suffisent pas et quelquefois ils font obstacle. Ce livre est né des moments de recueillement qui ont jalonné toutes ces années vécues dans l'apprentissage quotidien de l'enseignement de G. I. Gurdjieff. Il lève juste un coin du voile sur ce qui ne pourrait être révélé qu'en fréquentant cette école de l'Etre. "Cet ouvrage recèle une poésie profonde, comme une espèce de chanson consacrée à la recherche de l'Etre, mais aussi en filigrane, une vision de la dure réalité de la condition humaine", note Roger Lipsey dans sa préface.

Par Didier Mouturat
Chez Le Bois d'Orion

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Auteur

Didier Mouturat

Editeur

Le Bois d'Orion

Genre

Esotérisme

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Apprendre à vivre. A l'école de G.I. Gurdjieff

Didier Mouturat

Paru le 17/04/2026

144 pages

Le Bois d'Orion

19,00 €

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