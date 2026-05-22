Coup de foudre dans ta face Tome 4

- Un titre original qui brise les codes des romances ordinaires avec des personnages qui affrontent les difficultés de la vie d'adulte. - Aborde avec légèreté et humour la solitude, la marginalité, le décalage avec son époque et le complexe qu'on peut développer en comparant l'évolution de sa vie à celle de nos amis d'enfance... - Un trait expressif et dynamique qui illustre des personnages féminins rebelles et forts qui tentent de se laisser aller à l'amour. De la haine à l'amour, n'y a-t-il vraiment qu'un pas ? A l'école, Takebe était une vraie délinquante, mais aujourd'hui adulte, forcée de constater que la plupart de ses anciennes acolytes se sont "rangées" , elle décide à son tour de tenter de mener une vie dans les marges. Pas facile pour cette rebelle qui passait son temps à se battre... D'autant que son nouveau quotidien à la stabilité fragile va être bousculé par le retour dans sa vie de Soramori, sa rivale la plus féroce au lycée, qui semble toujours avoir eu des sentiments pour elle.