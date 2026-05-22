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Coup de foudre dans ta face Tome 4

Murata

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- Un titre original qui brise les codes des romances ordinaires avec des personnages qui affrontent les difficultés de la vie d'adulte. - Aborde avec légèreté et humour la solitude, la marginalité, le décalage avec son époque et le complexe qu'on peut développer en comparant l'évolution de sa vie à celle de nos amis d'enfance... - Un trait expressif et dynamique qui illustre des personnages féminins rebelles et forts qui tentent de se laisser aller à l'amour. De la haine à l'amour, n'y a-t-il vraiment qu'un pas ? A l'école, Takebe était une vraie délinquante, mais aujourd'hui adulte, forcée de constater que la plupart de ses anciennes acolytes se sont "rangées" , elle décide à son tour de tenter de mener une vie dans les marges. Pas facile pour cette rebelle qui passait son temps à se battre... D'autant que son nouveau quotidien à la stabilité fragile va être bousculé par le retour dans sa vie de Soramori, sa rivale la plus féroce au lycée, qui semble toujours avoir eu des sentiments pour elle.

Par Murata
Chez Taifu Comics

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Auteur

Murata

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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Coup de foudre dans ta face Tome 4

Murata

Paru le 05/06/2026

185 pages

Taifu Comics

8,35 €

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Scannez le code barre 9782375066164
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