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La longue marche de Lucky Luke

Matthieu Bonhomme

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Forêts du nord du Minnesota, territoire Lakota. Lucky Luke est chargé par Mr Cramp, patron de l'imposante "Cramp Company" , de retrouver son neveu, qui aurait été enlevé à la naissance par la tribu des Pieds-bleus. Luke retrouve l'enfant - désormais âgé de 10 ans, nommé Nuage-Rouge et fils adoptif du chef Lance-de-Bois -, mais réalise vite que Cramp cherche en fait à éliminer cet héritier et rival, pour s'approprier pleinement l'entreprise familiale. Le cow-boy fuit immédiatement avec Nuage-Rouge désormais en danger vers le Canada et entame une marche longue et périlleuse entre forêt glaciale, loups affamés et (quatre) redoutables desperados envoyés par Cramp ! Déjà installé avec succès dans le territoire de Lucky Luke, Matthieu Bonhomme renouvelle le genre en jouant avec les personnages bien connus de la série (ainsi qu'à d'autres issus de l'actualité ! ) tout en montant encore d'un cran sa virtuosité graphique. Il nous offre un grand western, qui mêle brillamment la plus pure tradition de l'aventure avec un regard tendre, drôle et engagé.

Par Matthieu Bonhomme
Chez Lucky comics

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Auteur

Matthieu Bonhomme

Editeur

Lucky comics

Genre

Western

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La longue marche de Lucky Luke

Matthieu Bonhomme

Paru le 17/04/2026

80 pages

Lucky comics

16,50 €

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