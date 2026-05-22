Les Jours, dix ans d’investigation en séries

L'enquête à plus de 250 épisodes sur l'empire Bolloré ? C'est sur Les Jours. La série Les revenants consacrée aux jihadistes français de retour au pays ? C'est sur Les Jours. Les révélations sur les "brebis galeuses" du RN ? C'est sur Les Jours. A l'occasion de leur dixième anniversaire, Les Jours racontent une décennie d'investigations en séries : la crise climatique, la parole des femmes, la montée de l'extrême droite, la révolution de l'intelligence artificielle... Ce livre, composé d'articles emblématiques des Jours et de nombreux inédits, est une célébration du journalisme d'investigation à l'écriture soignée, avec ses grands récits, ses polars du réel ; un journalisme inventif, précurseur, à l'iconographie choisie, multipliant les regards photographiques, et un journalisme qui n'oublie jamais de marier le sérieux des enquêtes à l'humour. A l'occasion de son dixième anniversaire, le média indépendant Les Jours revient sur une décennie d'investigations en séries : dix ans qui ont changé le monde et le journalisme Biographie : L'actualité est un feuilleton ? Les Jours en ont fait des séries. Depuis dix ans, ce média indépendant multiplie les révélations et a remporté de nombreux prix de journalisme.