Alors que le prix de notre dépendance aux énergies fossiles augmente chaque jour, il est plus que temps de promouvoir la transition énergétique renouvelable. "Les parcs éoliens sont implantés n'importe où et n'importe comment... Une France 100 % énergies renouvelables, c'est impossible techniquement... Ce n'est pas à la France de faire des efforts pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre... Trop de renouvelables entraîne des black-out électriques... L'éolien et le solaire sont des gadgets d'écolos qui ne sont pas rentables... " La transition énergétique basée sur l'essor des énergies renouvelables fait l'objet d'attaques par des forces très conservatrices. En conséquence, de multiples idées reçues ou fausses se propagent à leur sujet. C'est pour les contrecarrer que Paul Neau a écrit cet ouvrage, en se référant à un large éventail d'éléments factuels et chiffrés ainsi qu'à sa longue expérience de terrain. Son but : fournir des arguments sourcés aux citoyens et citoyennes, soucieux de trouver des solutions pérennes et concrètes au bouleversement climatique. Biographie de l'auteur : Physicien de formation, Paul Neau gravite dans le monde des énergies renouvelables depuis plus de quarante ans. Il est spécialiste des questions liées à la transition éolienne et solaire. Désormais formateur et conférencier, il est l'un des experts de l'association négaWatt, dont l'objectif est "de montrer qu'un autre avenir énergétique est non seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour la société" . Plaidoyer pour la transition éolienne et solaire est son premier essai.