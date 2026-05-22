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Bugaled Breizh, 37 secondes

Saec erwan Le, Pascal Bresson, Erwan Le Saëc

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Cette BD relate la tragique affaire du Bugaled Breizh, chalutier disparu en mer avec ses 5 marins en 2004 et en seulement 37 secondes. Elle est abordée ici par le prisme d'une enquête-fiction haletante, documentée aux meilleures sources. Les nombreux rebondissements, non-dits, faits inexpliqués et revirements autour de cet événement ont donné lieu à une forte médiatisation nationale et internationale. A ce jour, c'est toujours l'omerta après un long procès en France puis en Grande-Bretagne, alors que l'implication d'un sous-marin étranger en manoeuvre a été reconnue dès 2008 par la justice.

Par Saec erwan Le, Pascal Bresson, Erwan Le Saëc
Chez Locus Solus

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Auteur

Saec erwan Le, Pascal Bresson, Erwan Le Saëc

Editeur

Locus Solus

Genre

Policier-Espionnage

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Bugaled Breizh, 37 secondes

Saec erwan Le, Pascal Bresson, Erwan Le Saëc

Paru le 22/05/2026

144 pages

Locus Solus

10,90 €

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