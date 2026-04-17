Opération déluge

Son nom est Suzanne... Juste Suzanne. Hier encore, elle dirigeait la plus fine équipe de cambrioleurs de Paris, mais un léger accrochage avec les forces de l'ordre l'a convaincue d'entrer au service secret de Sa Majesté. Alors que la guerre de Sept Ans fait rage, un complot menace d'anéantir toutes les monarchies d'Europe. Les premiers agents secrets vont sillonnent l'Inde pour contrecarrer une attaque révolutionnaire aussi secrète que dévastatrice. Espionnage, action et rebondissements : bienvenue dans une aventure haletante où l'histoire et l'Histoire se mélangent.