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Opération déluge

Benjamin Jurdic, Mikko

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Son nom est Suzanne... Juste Suzanne. Hier encore, elle dirigeait la plus fine équipe de cambrioleurs de Paris, mais un léger accrochage avec les forces de l'ordre l'a convaincue d'entrer au service secret de Sa Majesté. Alors que la guerre de Sept Ans fait rage, un complot menace d'anéantir toutes les monarchies d'Europe. Les premiers agents secrets vont sillonnent l'Inde pour contrecarrer une attaque révolutionnaire aussi secrète que dévastatrice. Espionnage, action et rebondissements : bienvenue dans une aventure haletante où l'histoire et l'Histoire se mélangent.

Par Benjamin Jurdic, Mikko
Chez Le Lombard

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Auteur

Benjamin Jurdic, Mikko

Editeur

Le Lombard

Genre

Historique

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Opération déluge

Benjamin Jurdic, Mikko

Paru le 17/04/2026

64 pages

Le Lombard

15,45 €

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Scannez le code barre 9782808215046
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