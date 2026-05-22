Umami nous plonge dans le bouillon fantasmagorique du japon des années 80. Des robots tiennent des bars malfamés, des gorilles font office de yakuzas et des calamars circulent en scooter ! C'est dans cet univers pop et loufoque que Tabako, détective privé, minable et fauché, devra tenter de percer le secret d'une soupe de Ramen mortelle... Willy Ohm, créateur de personnages pour "The amazing world of Gumball" nous révèle sa passion pour cette fameuse cinquième saveur japonaise. Un polar délirant dont l'esthétique ronde et acidulée cache une noirceur digne d'une sauce soja bien fermentée... Itadakimasu !