Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Umami

Willy Ohm, Ohm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Umami nous plonge dans le bouillon fantasmagorique du japon des années 80. Des robots tiennent des bars malfamés, des gorilles font office de yakuzas et des calamars circulent en scooter ! C'est dans cet univers pop et loufoque que Tabako, détective privé, minable et fauché, devra tenter de percer le secret d'une soupe de Ramen mortelle... Willy Ohm, créateur de personnages pour "The amazing world of Gumball" nous révèle sa passion pour cette fameuse cinquième saveur japonaise. Un polar délirant dont l'esthétique ronde et acidulée cache une noirceur digne d'une sauce soja bien fermentée... Itadakimasu !

Par Willy Ohm, Ohm
Chez Dargaud

|

Auteur

Willy Ohm, Ohm

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Umami par Willy Ohm, Ohm

Commenter ce livre

 

Umami

Willy Ohm, Ohm

Paru le 22/05/2026

168 pages

Dargaud

23,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205213164
9782205213164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.