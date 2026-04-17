Musiques des Sphères

S'il est possible de reconnaître les créateurs aux univers qu'ils composent et révèlent, alors Maldo Nollimberg est de ceux-là. Et cette fois l'univers est de taille, où les présences (les animaux, les plantes, les éléments, les corps - qu'ils soient célestes ou de chair et de sang) sont à se partager l'espace énigmatiquement, entre cauchemar et songe, entre rêve et vision, sous les impulsions et les directions de grandes orgues. Comme si pouvait être établie par là une sorte d'eurythmie sauvage, au fil de scènes comme autant de récits d'ordre mythique à même de dévoiler le contenu secret d'une cosmogonie. Un univers qui pourrait sourdre ainsi d'une nuit fondamentale, de ses ténèbres les plus profondes, comme il surgit aussi du crayon noir de son créateur, source première de son irruption, de son éclosion, de son apparition sensible et fascinante.