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#Roman francophone

Au-delà du feu

Sol Netra

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"Au-delà du feu" est une respiration brisée, un murmure venu du fond. Le roman dit la mort, le désir, la chute et les murs qu'on subit. Ecrit depuis un point de vue queer et anarchiste, il se construit en miroir avec le parcours d'Aleksander, ami d'enfance suicidé en prison, avec celui du·de la narrateurice fol et psychiatriséx. Sol Netra écrit comme on saigne doucement, avec une lucidité tendre et implacable. Chaque page creuse, effleure, dérange. On avance à tâtons dans une parole nue, aussi vulnérable que le corps et qui ne fait aucunement fi des violences systémiques. Tous les verbes restent longtemps en nous, comme un silence qu'on n'arrive plus à refermer.

Par Sol Netra
Chez Blast

|

Auteur

Sol Netra

Editeur

Blast

Genre

Littérature française

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Au-delà du feu

Sol Netra

Paru le 17/04/2026

96 pages

Blast

13,00 €

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Scannez le code barre 9782492642333
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