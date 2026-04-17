"Au-delà du feu" est une respiration brisée, un murmure venu du fond. Le roman dit la mort, le désir, la chute et les murs qu'on subit. Ecrit depuis un point de vue queer et anarchiste, il se construit en miroir avec le parcours d'Aleksander, ami d'enfance suicidé en prison, avec celui du·de la narrateurice fol et psychiatriséx. Sol Netra écrit comme on saigne doucement, avec une lucidité tendre et implacable. Chaque page creuse, effleure, dérange. On avance à tâtons dans une parole nue, aussi vulnérable que le corps et qui ne fait aucunement fi des violences systémiques. Tous les verbes restent longtemps en nous, comme un silence qu'on n'arrive plus à refermer.