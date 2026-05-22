Mona et son manoir

Un "cosy crime" queer dans la campagne anglaise au début des années 90, nouvel épisode des mythiques Chroniques de San Francisco. Mona, la fille d'Anna Madrigal, a hérité par son mari, feu Lord Roughton, d'un château dans les Cotswolds : Easley House. C'est là, dans ce manoir perdu au milieu de la campagne anglaise et transformé en maison d'hôtes, qu'Armistead Maupin a rassemblé le petit monde des Chroniques de San Francisco et du 28 Barbary Lane pour un dénouement aussi érotique qu'inattendu. A la veille du solstice d'été, tandis que s'allument les feux de joie et que la garden-party bat son plein, tout devient possible... "Entre comédie et tragédie, Armistead Maupin invente une catégorie transgenre propre à ravir tous les coeurs". Le Monde Armistead Maupin est né en 1944. C'est en 1976 que paraissent ses premières Chroniques de San Francisco, qui deviennent rapidement un phénomène international. Traduites dans le monde entier, elles ont conquis des millions de lecteurs. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville