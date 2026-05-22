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Norvège du Sud. Oslo, Bergen, Stavanger

Express Map, Xxx

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L'agglomération d'Oslo, avec le célèbre opéra et le tremplin de ski de Holmekollen, Kristiansand et la Riviera norvégienne, Stavanger la pluvieuse, Bergen, la porte d'entrée du pays des fjords, avec le quartier de Bryggen, digne d'une carte postale. Le musée Munch, une excursion au "bout du monde" , la pittoresque vallée de Setesadal, les époustouflants fjords de Lysefjord et de Sognefjord, les fascinantes stavkirkes, une croisière sur le canal de Telemark et, enfin, la surprenante cuisine norvégienne. Découvrez la Norvège du Sud avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concis, ces guides contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants ; - les cartes indiquant l'emplacement des 77 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - carte de Norvège sud à l'échelle 1 : 1 000 000 ; - la carte des sites avec navigation sur votre smartphone.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Norvège

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Norvège du Sud. Oslo, Bergen, Stavanger

Express Map, Xxx

Paru le 22/05/2026

108 pages

Express Map

13,90 €

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