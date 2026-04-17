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J'apprends à bien me servir d'une faux

François Manière

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Après avoir longtemps été considérée comme un "outil de l'ancien temps" , la faux regagne ses lettres de noblesse. Des personnes toujours plus nombreuses sont attirées par sa solidité à toute épreuve, sa simplicité, par le savoir-faire à acquérir pour apprendre à bien l'utiliser et, bien sûr, pour tout l'intérêt qu'elle peut présenter au jardin. Alternative "low-tech" aux tondeuses, robots-tondeuses et débroussailleuses, la faux offre en effet de nombreux avantages : elle ne tombe jamais en panne ; bien entretenue elle dure toute une vie ; elle est silencieuse et ne décime pas la vie du sol ; elle est efficace et rapide ; faucher est un exercice très complet pour le corps, et très convivial quand on fauche à plusieurs (liste non exhaustive ! ). Ce livre passe en revue de façon méthodique tout ce qu'il faut savoir pour bien utiliser une faux, de son achat au montage des divers éléments.

Par François Manière
Chez Terre Vivante Editions

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Auteur

François Manière

Editeur

Terre Vivante Editions

Genre

Jardinage

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J'apprends à bien me servir d'une faux

François Manière

Paru le 17/04/2026

120 pages

Terre Vivante Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386760198
9782386760198
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