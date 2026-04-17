J'apprends à bien me servir d'une faux

Après avoir longtemps été considérée comme un "outil de l'ancien temps" , la faux regagne ses lettres de noblesse. Des personnes toujours plus nombreuses sont attirées par sa solidité à toute épreuve, sa simplicité, par le savoir-faire à acquérir pour apprendre à bien l'utiliser et, bien sûr, pour tout l'intérêt qu'elle peut présenter au jardin. Alternative "low-tech" aux tondeuses, robots-tondeuses et débroussailleuses, la faux offre en effet de nombreux avantages : elle ne tombe jamais en panne ; bien entretenue elle dure toute une vie ; elle est silencieuse et ne décime pas la vie du sol ; elle est efficace et rapide ; faucher est un exercice très complet pour le corps, et très convivial quand on fauche à plusieurs (liste non exhaustive ! ). Ce livre passe en revue de façon méthodique tout ce qu'il faut savoir pour bien utiliser une faux, de son achat au montage des divers éléments.