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Pouilles, Calabre et Basilicate

Express Map, Xxx

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Les Pouilles, qui ruissellent d'huile d'olive et de vin, invitent à découvrir de mystérieuses maisons trulli, des basiliques romanes et des cathédrales baroques. La Calabre, avec son goût pour les figues et le peperoncino, offre un mélange culturel unique du Sud italien. La Basilicate, encore méconnue et authentique, fascine par ses villes taillées dans le rocher et son histoire ancienne. Des châteaux monumentaux, des chefs-d'oeuvre de l'Antiquité, des traditions vivantes et trois mers attendent également les visiteurs dans ces terres baignées de soleil, où la vie se déroule à un rythme plus lent. Découvrez les Pouilles, la Calabre et la Basilicate avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concis, ces guides contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 6 itinéraires de visite passionnants ; - les cartes indiquant l'emplacement des 63 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - carte des Pouilles, de la Calabre et de la Basilicate à l'échelle 1 : 950 000 ; - la carte des sites avec navigation sur votre smartphone.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Italie

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Pouilles, Calabre et Basilicate

Express Map, Xxx

Paru le 22/05/2026

108 pages

Express Map

13,90 €

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