La "question trans", l'Ecole et l'EPS

"Les élèves trans... C'est un véritable problème ! " En France, l'institutionnalisation de la prise en compte des transidentités en milieu scolaire, en 2021, paraît fortement contribuer à l'introduction de ladite "question trans" au sein du champ de l'éducation et de la formation. Dans les établissements scolaires, des professionnel·le·s de l'éducation et de l'enseignement s'avèrent hésitant·e·s, sinon réticent·e·s, à oeuvrer dans le sens des récentes injonctions ministérielles. En éducation physique et sportive (EPS), discipline d'enseignement éminemment genrée, la "question trans" semble d'autant plus prégnante : les professionnel·le·s des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) seraient des fers-de-lance de l'édification - et/ou de la déconstruction - dudit "problème" de la scolarisation des transidentités. Les expériences scolaires et disciplinaires des protagonistes - les jeunes trans - tendent également à renseigner les enjeux de la "question trans" . Sous ce prisme, le "problème" de la prise en compte des transidentités en milieu scolaire et dans les APSA, est autrement envisagé, mais rarement documenté. En somme, dans un contexte scientifique particulièrement lacunaire à l'égard du triptyque transidentités-Ecole-EPS, cet ouvrage propose un état des lieux inédit. Aussi, son originalité est de confronter les récits d'élèves trans aux expériences transidentitaires des professionnel·le·s de l'éducation et de l'enseignement. A travers ce dialogue, particulièrement heuristique, l'ambition du livre est manifeste : établir les fondations d'une trans-formation dans l'Ecole et en EPS.