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La Spirale du sens

Olivier Lenoir, Luc Mory

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Burn-out, solitude, anxiété collective : et si la cause des symptômes de notre époque n'était pas extérieure mais intérieure ? Cet ouvrage propose une méthode en 7 étapes à ceux qui recherchent, personnellement ou professionnellement, de l'énergie et du sens. Cette méthode peut être mise en oeuvre dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel. En France, près de 5 millions d'actifs vivent une fatigue mentale liée au travail. Près d'un adulte sur quatre déclare se sentir régulièrement seul. Face à ces symptômes, les réponses habituelles - médicales, politiques, sociales - s'avèrent insuffisantes. La vraie question n'est pas comment se surpasser, mais comment retrouver une énergie personnelle et en équipe. Deux dirigeants apportent ici une solution concrète en 7 étapes, avec la création de petits groupes de personnes, sur la base d'une expérience réelle menée pendant 6 ans avec un groupe confronté à de rudes épreuves : faillite, dépression, violence, addiction, cancer, deuil. Cette méthode ascendante en 7 étapes, la Spirale du Sens, s'oppose à la spirale destructrice qui tire vers le bas. Ancré dans la recherche, chaque chapitre fait référence à des travaux scientifiques. Originalité de l'ouvrage : ? Opérationnel : mode d'emploi complet pour lancer son propre groupe de 7 personnes. ? Ni thérapeutique, ni spirituel - une approche universelle, accessible à tous. ? Né de l'expérience vécue : six ans de pratique hebdomadaire, pas une théorie. ? Ancré dans la recherche : chaque chapitre fait référence à des travaux scientifiques. ? Ecrit à deux voix : un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire et un ancien PDG du secteur privé.

Par Olivier Lenoir, Luc Mory
Chez Editions Cristel

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Auteur

Olivier Lenoir, Luc Mory

Editeur

Editions Cristel

Genre

Réussite personnelle

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La Spirale du sens

Olivier Lenoir, Luc Mory

Paru le 05/06/2026

80 pages

Editions Cristel

18,50 €

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