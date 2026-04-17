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Maman, je t'aime

Editions 365, Xxx

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Une nouvelle édition encore plus précieuse de la boîte "Maman je t'aime" : 40 jolies cartes rigides, chacune avec un petit mot d'amour ou une magnifique citation pour dire à sa maman combien elle compte dans une superbe boîte ronde pour conserver toutes les cartes comme un trésor de tendresse et avec un élégant fer à dorer sur tout le tour de la boîte pour un véritable effet cadeau, raffiné et lumineux. A offrir tout au long de l'année : pour la Fête des mères, un anniversaire, ou juste pour lui faire plaisir sans occasion particulière ! Un écrin rempli de douceur et de mots d'amour à garder près de soi.

Par Editions 365, Xxx
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365, Xxx

Editeur

Editions 365

Genre

Vie de famille

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Maman, je t'aime

Editions 365, Xxx

Paru le 17/04/2026

40 pages

Editions 365

10,90 €

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Scannez le code barre 9782383829478
9782383829478
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