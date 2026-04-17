Une nouvelle édition encore plus précieuse de la boîte "Maman je t'aime" : 40 jolies cartes rigides, chacune avec un petit mot d'amour ou une magnifique citation pour dire à sa maman combien elle compte dans une superbe boîte ronde pour conserver toutes les cartes comme un trésor de tendresse et avec un élégant fer à dorer sur tout le tour de la boîte pour un véritable effet cadeau, raffiné et lumineux. A offrir tout au long de l'année : pour la Fête des mères, un anniversaire, ou juste pour lui faire plaisir sans occasion particulière ! Un écrin rempli de douceur et de mots d'amour à garder près de soi.