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Vers une économie humano-centrée

Pierre Veltz

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Pierre Veltz nous lance un appel ? : remettons les emplois des services essentiels au centre de notre projet politique ? ! En effet, quelle économie voulons-­nous­? ? Nous devons rester dans la course technologique mondiale pour ne pas être vassalisés. Mais il faut rompre avec une illusion ? : l'industrie traditionnelle ne créera plus beaucoup d'emplois. Une nouvelle économie émerge, centrée sur nos corps, nos émotions, nos capacités, nos milieux de vie. C'est là que sont les emplois de demain, dans le soin, la formation, l'écologie. Ces métiers sont aujourd'hui mal reconnus, précarisés. Les revaloriser, pour refonder une classe moyenne autour des services, est un enjeu politique majeur, un enjeu de justice sociale, mais aussi le signe d'un changement de cap ? : celui de l'entrée dans une économie où l'éducation, la santé, la culture, l'écologie ne sont plus regardées comme des charges, mais comme le coeur même de la création de valeur. Pierre Veltz né en 1945, est ingénieur, sociologue et économiste. Il s'intéresse au devenir des sociétés européennes confrontées aux défis de la bifurcation écologique. Ses derniers ouvrages ont régulièrement été primés (prix du livre d'économie, prix de l'essai de La Tribune, entre autres).

Par Pierre Veltz
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Pierre Veltz

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

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Vers une économie humano-centrée

Pierre Veltz

Paru le 22/05/2026

140 pages

Editions de l’Aube

15,00 €

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