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C'est ça l'amour ?

Roji Akira

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Iida, employé de bureau, enchaîne les relations superficielles et se sépare de ses petites amies dès que ça se complique. C'est alors que grâce à un ami en commun, il fait la rencontre de Yoshida, fleuriste, qui trouve sa vie quotidienne ennuyeuse. Tous deux ont l'habitude de cacher leurs véritables sentiments derrière des sourires forcés. Mais au fur et à mesure que leur relation change, les deux hommes se posent de plus en plus de questions et sont de plus en plus perdus... Mais l'important, c'est de pouvoir trouver les réponses ensemble, pas vrai ?

Par Roji Akira
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Roji Akira

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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C'est ça l'amour ?

Roji Akira

Paru le 17/04/2026

224 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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