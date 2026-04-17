C'est ça l'amour ?

Iida, employé de bureau, enchaîne les relations superficielles et se sépare de ses petites amies dès que ça se complique. C'est alors que grâce à un ami en commun, il fait la rencontre de Yoshida, fleuriste, qui trouve sa vie quotidienne ennuyeuse. Tous deux ont l'habitude de cacher leurs véritables sentiments derrière des sourires forcés. Mais au fur et à mesure que leur relation change, les deux hommes se posent de plus en plus de questions et sont de plus en plus perdus... Mais l'important, c'est de pouvoir trouver les réponses ensemble, pas vrai ?