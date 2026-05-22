Elle est journaliste, intrépide, piquante... et a besoin d'une petite pause : c'est Seccotine ! Loin des aventures de Spirou et Fantasio, elle décide de ralentir et de se mettre au vert. Champignac-en-Cambrousse s'impose alors comme le refuge idéal : campagne paisible, habitudes rassurantes, silences réparateurs. Mais à peine installée, la journaliste se retrouve entraînée dans une affaire de disparitions d'animaux. Entre les écologistes équivoques d'Arthur Nature et les chasseurs du GSC, le Groupement pour la sécurité de Champignac, le village révèle ses zones d'ombre... Derrière les façades tranquilles, l'intrigue s'inscrit dans la grande tradition du cosy mystery anglais, où le mystère se glisse dans un décor bucolique et faussement innocent... Créée par Franquin dans Le journal de Spirou, Seccotine est une figure majeure de la BD franco-belge qui méritait bien sa propre série.