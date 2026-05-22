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L'amour du savoir

Dugomier, Renata Castellani, Vincent Dugomier

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En devenant cartographe, Kate a perdu son puissant don de pouvoir lire dans l'esprit des gens : un soulagement pour tout le monde, ainsi que pour elle-même ! Albert, lui, éprouve de grandes difficultés à accepter d'être devenu nécromancien. Réveiller les morts, quelle horreur ! Malgré les déboires de chacun, Omniscients et Iconoclastes devront, plus que jamais, se serrer les coudes. En effet, l'influence de Jimmy sur les Tazmédistes prend une ampleur effrayante... Mais comment fait-il pour être à ce point au courant des allées et venues du groupe ? Y aurait-il un traitre parmi eux ?

Par Dugomier, Renata Castellani, Vincent Dugomier
Chez Le Lombard

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Auteur

Dugomier, Renata Castellani, Vincent Dugomier

Editeur

Le Lombard

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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L'amour du savoir

Dugomier, Renata Castellani, Vincent Dugomier

Paru le 22/05/2026

48 pages

Le Lombard

13,95 €

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Scannez le code barre 9782808217774
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