Dedans dehors

Dans ce récit, Sophie Bessis livre sa Tunisie, toujours sienne malgré l'exil, et quelques souvenirs chers à son coeur : les longues soirées sur les terrasses, les années 70, les compagnons de route, les chemins qui parfois se séparent... mais aussi des lumières, des parfums, des goûts. En elle, "juivarabe", combats politiques et attachement à la terre natale se joignent pour former son identité profonde, inaltérable, ferment de ses travaux. Des mots confiés avec une grande pudeur, telle une sonate intime, chronique d'une époque.