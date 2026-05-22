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#Roman francophone

Dedans dehors

Sophie Bessis

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Dans ce récit, Sophie Bessis livre sa Tunisie, toujours sienne malgré l'exil, et quelques souvenirs chers à son coeur : les longues soirées sur les terrasses, les années 70, les compagnons de route, les chemins qui parfois se séparent... mais aussi des lumières, des parfums, des goûts. En elle, "juivarabe", combats politiques et attachement à la terre natale se joignent pour former son identité profonde, inaltérable, ferment de ses travaux. Des mots confiés avec une grande pudeur, telle une sonate intime, chronique d'une époque.

Par Sophie Bessis
Chez Elyzad

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Auteur

Sophie Bessis

Editeur

Elyzad

Genre

Littérature française

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Dedans dehors

Sophie Bessis

Paru le 22/05/2026

144 pages

Elyzad

8,90 €

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Scannez le code barre 9782494463653
9782494463653
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