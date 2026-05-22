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Coffret en 4 volumes

Tsugaru Toba

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Les mythes japonais personnifiés ! Une Kyûki porteuse de malheur et un humain capable de voir les kamis ! Haru Tamaki est un garçon capable de voir et de parler avec les " kamis ", les innombrables divinités qui peuplent le Japon. Un jour, il fait la rencontre de Kazura, un kami de la pauvreté, et alors qu'ils se rendent dans un sanctuaire de mauvais augure, ils se font tous deux avaler par un trou béant apparu de nulle part... A son réveil, Tamaki découvre qu'il a atterri au " Takama-ga-hara ", le royaume des kamis... Ce shonen d'action, où les mythes japonais sont personnifiés, suit l'aventure d'un jeune humain perdu au royaume des kamis qui devra affronter bien des dangers ! De grands dangers l'attendent au royaume des kamis !

Par Tsugaru Toba
Chez Meian Editions

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Auteur

Tsugaru Toba

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Coffret en 4 volumes

Tsugaru Toba

Paru le 22/05/2026

196 pages

Meian Editions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782386586637
9782386586637
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