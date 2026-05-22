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Organiseur aimanté calendrier mensuel

Editions 365

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Découvrez dans la collection Les indispensables by Mémoniak pour une organisation immédiate et simple : l'organiseur aimanté mensuel à 9, 99 ? Planifiez votre année avec une double page mensuelle pour tout noter et visualiser son mois en un coup d'oeil sur 16 mois de Septembre 2026 à Décembre 2027 + 1 pochette pour ranger coupons et tickets de caisse + 1 bloc de listes de courses détachables + 1 crayon à papier offert + 650 autocollants pour une organisation visuelle avec les enfants + 2 trombones pour maintenir les pages + 1 espace notes pour inscrire les tâches urgentes + 8 aimants super solides pour aimanté son calendrier au frigo Le savoir-faire Mémoniak des Editions 365 Calendrier mensuel aimanté, 16 mois, septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Organiseur aimanté calendrier mensuel

Editions 365

Paru le 22/05/2026

36 pages

Editions 365

9,99 €

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