Découvrez dans la collection Les indispensables by Mémoniak pour une organisation immédiate et simple : le pad aimanté mensuel à 10, 99 ? Planifiez votre année avec une page par mois avec de grandes cases pour tout noter sur 16 mois de Septembre 2026 à Décembre 2027 + 1 bloc de listes de courses détachables + 2 blocs de post-it "Notes" et à "A faire" + 1 espace notes pour inscrire les tâches urgentes + 1 gros aimant super solide pour aimanté son bloc au frigo Le savoir-faire Mémoniak des Editions 365 Calendrier mensuel aimanté, 16 mois, septembre 2026 à décembre 2027