Explorations : une affaire d'Etat ? retrace 300 ans d'histoire, des abysses à l'espace, au travers du fait militaire français. Du génie maritime aux astronautes, des spécialistes des fonds marins aux data-analystes, les militaires d'hier et de demain constituent l'oeil et le bras de l'Etat en milieux inconnus. S'appuyant sur des documents inédits, des oeuvres et des spécimens d'une extraordinaire diversité, le musée de l'Armée propose une traversée des motivations et des conséquences de l'exploration. Qui décide et finance ces entreprises coûteuses en hommes, en moyens de transport et en équipements ? Dans quelles conditions sont-elles menées et à quelles fins ? Grâce à l'éclairage d'une trentaine de spécialistes, cet ouvrage décrypte la relation complexe entre science, pouvoir et stratégie pour réfléchir aux enjeux du monde contemporain.