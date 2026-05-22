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Organiseur mensuel

Editions 365

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Vous utilisez un organiseur mais vous ne l'aimantez pas sur votre frigo ? Les aimants ne vous servent à rien ? Ou au contraire, vous souhaitez un organiseur dans un beau design fleuri à aimanter sur le frigo ? Découvrez cet organiseur avec 8 aimants à positionner ou non petit prix pour organiser sa vie de famille tout au long de l'année, pendant 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027. Une maquette intérieure et extérieure très jolie pour un bel objet à accrocher Toujours une double-page par mois et une grande case par jour pour noter tous ses rendez-vous et les choses à ne pas oublier Avec deux pages de stickers, un bloc de listes de courses détachables à emporter au supermarché, un crayon à papier et une pochette pour garder ses coupons ou tickets de caisse. Avec les vacances scolaires Calendrier millésimé mensuel sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Organiseur mensuel

Editions 365

Paru le 22/05/2026

32 pages

Editions 365

13,99 €

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