Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis

Voilà enfin les vacances d'été ! Les cinq ami·e·s vont pouvoir profiter pleinement du soleil, de la mer et des douces soirées en terrasse ! Quelle joie ! Mais c'est sans compter, hélas, un événement aussi préoccupant qu'inattendu : on a dérobé un dossier de la plus haute importance dans le bureau de Charles Barral, le père de Garance et Nathanaël ! Tout ceci est bien mystérieux... Encore une enquête palpitante qui va donner bien du fil à retordre à nos cinq ami·e·s ! Qui donc a pu se livrer à un tel acte ? On apprendra seulement à la fin que c'est le voisin.