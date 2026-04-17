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#Roman jeunesse

Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis

Fabcaro

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Voilà enfin les vacances d'été ! Les cinq ami·e·s vont pouvoir profiter pleinement du soleil, de la mer et des douces soirées en terrasse ! Quelle joie ! Mais c'est sans compter, hélas, un événement aussi préoccupant qu'inattendu : on a dérobé un dossier de la plus haute importance dans le bureau de Charles Barral, le père de Garance et Nathanaël ! Tout ceci est bien mystérieux... Encore une enquête palpitante qui va donner bien du fil à retordre à nos cinq ami·e·s ! Qui donc a pu se livrer à un tel acte ? On apprendra seulement à la fin que c'est le voisin.

Par Fabcaro
Chez 6 Pieds sous Terre Editions

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Auteur

Fabcaro

Editeur

6 Pieds sous Terre Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les cinq ami.e.s l’échappent belle in extremis

Fabcaro

Paru le 17/04/2026

128 pages

6 Pieds sous Terre Editions

14,00 €

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Scannez le code barre 9782352122036
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